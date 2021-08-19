Rize'de yeni yapılaşma için acele kamulaştırma kararı

Rize'de meydana gelen sel nedeniyle bölgede ihtiyaç duyulan yapılaşmanın gerçekleştirilmesi amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Rize'de meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle bölgede gerçekleşecek yapılaşmanın ivedilikle gerçekleştirilmesi amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

KAMULAŞTIRMA, RİZE'NİN MURADİYE BELDESİ VE ÇAYELİ İLÇESİNDEKİ 2 BÖLGEDE GERÇEKLEŞECEK

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Rize'nin merkez ilçeye bağlı Muradiye beldesi ile Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesi ve Yenipazar mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazlar, bölgede meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle gerçekleştirilmesi amacıyla acele kamulaştırılacak.

Kamulaştırma, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilecek.



