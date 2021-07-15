Rize'deki heyelanlardan etkilenen çay fabrikalarının hasarları gideriliyor

ÇAYKUR, Rize'deki sel ve heyelanlardan etkilenen 2 yaş çay fabrikasında hasar giderme çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Rize'de sel ve heyelan sonucu Çay İşletmeleri'ne (ÇAYKUR) ait fabrikalarda hasar meydana geldi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Rize'de 7 saatte metrekareye düşen 220 kilogram yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlardan kuruma ait Büyükköy ve Ambarlık'da bulunan 2 yaş çay fabrikasının da etkilendiği belirtildi.

FABRİKALARIN DURUMU YERİNDE İNCELENDİ

Açıklamada ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ve ekibinin geceden itibaren fabrikalardaki durumu yerinde takip ederek tedbirler alınmasını sağladığı bildirildi.

TESİSLER BİRKAÇ GÜN İÇİNDE ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK

Fabrikalarda selin sürüklediği rüsubatın temizlenmesi için iş makineleri ile çalışma başlatıldı. Yapılacak çalışma ile fabrikalar birkaç güne yeniden devreye alınarak yaş çay işleyecek.

Devletin tüm kurumları ile yaraları sarmak için seferber olduğuna işaret eden Alim, selden etkilenen fabrikaların da en kısa sürede devreye alınacağını kaydetti.