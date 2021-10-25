Robin Brooks: Doların yükseleceği söylentisi saçma

Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks, faiz indirimi sonrası doların yükselişinin süreceği iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti.

Geçen hafta perşembe günü, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının ardından, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 18’den yüzde 16’ya indirilmesine karar verdi.

Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks, dolar/TL kurunda hareketliliğin süreceği şeklindeki iddiaları “gevezelik” olarak nitelendirereki şu ifadeleri kullandı:

ROBERT BROOKS: "HEPSİ TAMAMEN SAÇMALIK"

“Bunların hiçbirini dikkate almayın; hepsi tamamen saçmalık. Bir panik dolarizasyonu belirtisi yok. 13 haftalık hareketli ortalamada döviz mevduatına akışlar yatay seyrediyor.” dedi.

"TÜRK LİRASI HAKKINDA TÜRLÜ GEVEZELİK YAPILIYOR"

Başekonomist Robin Brooks, “Şu sıralar Türk Lirası ile ilgili türlü gevezelikler yapılıyor. USD/TRY grafiğinin sonsuzluğa kadar yükselebileceğini söyleyenler bile var. Bunların hiçbirini dikkate almayın; hepsi tamamen saçmalık. Bu bağlamda, bir panik dolarizasyonu belirtisi yok. 13 haftalık hareketli ortalamada döviz mevduatına akışlar yatay seyrediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

"2018 VE 2020'YE NAZARAN ÇOK DAHA KÜÇÜK BİR ŞOK"

Türkiye'nin finansal sektörünün ve özel sektörünün, şu anda yaşanandan çok daha büyük bir şok niteliğindeki Ağustos 2018’de meydana gelen gelişmelerden başarıyla çıktığını hatırlatan Brooks, “Bu bir yeniden fiyatlandırma ve 2018 veya 2020’ye nazaran çok daha küçük bir şok” dedi.