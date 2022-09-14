Robot teknolojisi en fazla imalat sektöründe kullanıldı

TÜİK’in "Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2022"ye göre, en az 10 çalışanı olan girişimlerin yüzde 5,2'si endüstriyel robot veya hizmet robotu kullandığını belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) araştırması, 2022 yılında ekonomi dünyasının endüstriyel veya hizmet alanında robot kullandığını ortaya koydu.

En çok robot imalatta kullanıldı

Endüstriyel robot veya hizmet robotu kullandığını belirten girişimler ekonomik faaliyet grubuna göre incelendiğinde; en fazla robot kullanan girişimlerin yüzde 9,3 ile "imalat" faaliyeti yürüten girişimler olduğu görüldü.

İmalat sektöründe 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 6,1'i, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 15’i ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin yüzde 41,5'i robot teknoloji kullandı.

Standartlaştırılmış kaliteyi sağlamak amaçlı kullanılıyor

Endüstriyel robot veya hizmet robotu kullandığını belirten girişimlerin robot kullanma kararına etki eden faktörler incelendiğinde; girişimlerin en fazla yüzde 78 ile süreçlerin ve/veya üretilen mal ve hizmetlerin yüksek hassasiyetini veya standartlaştırılmış kalitesini sağlamak amacı ile robot kullanma kararı aldıkları görüldü.

Bunu, yüzde 68 ile yüksek işçilik maliyeti ve yüzde 66,1 ile girişimin ürettiği mal veya hizmet yelpazesini genişletmek faktörleri izledi.