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    Romanya'ya giriş yapan taşıtlarda transit geçiş belgesi aranmayacak

    Ukrayna, Moldova, Macaristan sınırlarından Romanya'ya giriş yapan taşıtlarda "transit geçiş belgesi" sorulmayacak.
    • AA
    • 26.02.2022 - 17:28
    • Güncelleme : 26.02.2022 - 18:03
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    Romanya'ya giriş yapan taşıtlarda transit geçiş belgesi aranmayacak

    Rusya ve Ukranya arasındaki sıcak savaş nedeni ile mağdur olundu. Bu ülkeden çıkarak Romanya'ya giriş yapan taşıtlarda transit geçiş belgesi zorunluluğu ortadan kaldırıldı.

    UKRAYNA, MOLDOVA, MACARİSTAN SINIRLARINDAN ROMANYA'YA GİRİŞ YAPAN TAŞITLARDA GEÇERLİ

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, saat 19.00 itibarıyla Ukrayna, Moldova, Macaristan sınırlarından Romanya'ya giriş yapan taşıtlarda "transit geçiş belgesi" aranmayacağını duyurdu.

    Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna'daki kriz durumu nedeniyle Türkiye'ye dönen taşıtlara sağlanacak kolaylıklara yönelik gelişmelere yer verildi.

    Romanya ya giriş yapan taşıtlarda transit geçiş belgesi aranmayacak #1

    "GİRİŞTE TRANSİT GEÇİŞ BELGESİ ZORUNLULUĞU KALDIRILDI"

    Paylaşımda, "Romanya ile yapılan görüşmeler neticesinde, bugün saat 19.00 itibarıyla taşıtlarımızın Ukrayna veya Ukrayna üzerinden dönüşlerinde Ukrayna, Moldova, Macaristan sınırlarından Romanya'ya girişte Romanya transit geçiş belgesi aranmayacağı bildirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.


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