Rossmann Türkiye ve iş ortaklarından: 150 bin fidan ile yemyeşil bir Türkiye

Kişisel bakım perakendesinin yenilikçi markası Rossmann, Türkiye’deki 15’inci yılını kutladığı 2025’te, iş ortaklarıyla birlikte doğaya kalıcı bir değer kazandırmak amacıyla önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

“Yemyeşil Bir Türkiye İçin Bugün İyilik Zamanı” kısaca “B.İ.Z.” mottosuyla hayata geçirilen proje; toplumsal dayanışma, sürdürülebilirlik ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakma hedefiyle hayata geçirildi.

Türkiye’deki 15’inci yılını kutlayan Rossmann Türkiye ve İş Ortakları, doğaya ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmak amacıyla “Yemyeşil Bir Türkiye İçin Bugün İyilik Zamanı” kısaca B.İ.Z. adını taşıyan sosyal sorumluluk projesini OGEM–VAK iş birliği ile hayata geçirdi. İki etaptan oluşan proje kapsamında Rossmann Türkiye, iş ortaklarıyla birlikte 150 bin fidan dikerek 2 milyon 400 bin metrekare alanın yeniden ormanlaştırılmasını hedefliyor.

MANİSA’DA İLK FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU

Projenin ilk etabı, 27 Kasım 2025 tarihinde Manisa Saruhanlı Seyitoba Köyü’nde gerçekleştirildi. Rossmann çalışanları, iş ortakları, OGEM-VAK temsilcileri ve Manisa ile Saruhanlı Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla 15 bin fidan dikilerek “Rossmann Türkiye ve İş Ortakları Hatıra Ormanı” oluşturuldu.

2026’DA SİLİFKE’DE YANAN ORMANLAR YENİDEN DOĞACAK

Projenin ikinci etabı ise 2026 yılında Mersin Silifke Gülnar bölgesinde gerçekleştirilecek. Pembecik ve Büyükeceli Orman İşletme Şefliği sahalarında, 2022’de çıkan yangınlarda zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması planlanan projenin tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 336 futbol sahası büyüklüğünde yeni bir orman alanı Türkiye’ye kazandırılmış olacak.

“İŞ ORTAKLARIMIZLA BİRLİKTE GELECEĞE NEFES OLACAK BİR MİRAS BIRAKIYORUZ”

Rossmann Türkiye Genel Müdürü Hakan Ejder, projeye ilişkin değerlendirmesinde, “Rossmann olarak 15 yıldır Türkiye’nin bir parçasıyız. 15’inci yılımızı kutlarken, ülkemizin doğasına, insanına ve geleceğine kalıcı bir değer sunmak istedik. ‘Yemyeşil Bir Türkiye İçin Bugün İyilik Zamanı’ projemiz, sürdürülebilirlik anlayışımızın olduğu kadar toplumsal dayanışma vizyonumuzun da önemli bir yansıması. İş ortaklarımızla birlikte Türkiye’nin doğasını yeniden yeşertmeyi, gelecek nesillere nefes olacak bir miras bırakmayı hedefliyoruz. Bu projeyi, bizi bugüne taşıyan müşterilerimiz, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla, yani ‘B.İ.Z.’ olarak hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Dikilen her fidanın geleceğe umut olacağına inanıyoruz.” dedi.

İŞ ORTAKLARINDAN DESTEK MESAJLARI

Rossmann’ın sürdürülebilirlik odaklı bu girişimine çok sayıda global ve yerel marka destek veriyor. Projede yer alan iş ortakları arasında; Beyaz Kağıt, Colgate, Henkel, L’Oréal, Nivea, P&G, Reckitt, Unilever ve Urban Care bulunuyor.

Projeye destek veren iş ortaklarından öne çıkan bazı mesajlar;

"TERTEMİZ YARINLAR İNŞA EDİYORUZ"

Beyaz Kâğıt Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Doğrul; Sürdürülebilirlik, Beyaz Kağıt’ın "Tertemiz Yarınlar İnşa Ediyoruz" vizyonunun temelini oluşturuyor. Doğaya yapılan her katkının geleceğe bırakılan bir miras olduğuna inanıyoruz. Değerli iş ortağımız Rossmann ile hayata geçirdiğimiz fidan projesiyle sürdürülebilir bir geleceğe olan katkımızı bugün attığımız somut adımlarla mümkün kılıyor, çevresel sorumluluğumuzu ortak bir değerle güçlendiriyoruz. Toprağa düşen her fidanın, geleceğe olan inancımızı temsil ettiğine inanıyor ve bu projenin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.

YEMYEŞİL BİR TÜRKİYE İÇİN BUGÜN İYİLİK ZAMANI PROJESİ

Colgate Genel Müdürü Kadir Pekkoç, "Sürdürülebilirlik, temel önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Sağlıklı bir geleceğin inşası için bugün hep birlikte harekete geçilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda, Rossmann ve OGEM-VAK iş birliği ile yürütülen 'Yemyeşil Bir Türkiye İçin Bugün İyilik Zamanı’ projesine katkı sağlamaktan memnuniyet duymaktayız. Söz konusu iş birliğimizin toplumsal faydayı artırarak devam etmesini temenni ederiz." şeklinde mesaj verdi.

Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı ve Henkel Tüketici Markaları Genel Müdürü Güray Yıldız, "Henkel’de ortak amacımız, gelecek nesiller için iyiliğe öncülük etmek. Ürünlerimiz ve teknolojilerimizle her gün insanların yaşamlarını iyileştirirken, sürdürülebilir bir geleceğin şekillenmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik, stratejik gündemimizin merkezinde yer alıyor ve bu alandaki hedeflerimizi toplumsal fayda yaratan projelerle destekliyoruz. Bu kapsamda, Rossmann’ın ‘Yemyeşil Bir Türkiye İçin Bugün İyilik Zamanı’ projesine katkı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu anlamlı çalışmanın, ülkemizin doğal mirasının korunmasına ve daha yeşil bir geleceğe katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Loreal Genel Müdürü Özgür Karakaş, "Gezegenimizin karşı karşıya olduğu zorlukların bilincinde olarak, 'Gelecek İçin L'Oréal' vizyonumuzla daha sürdürülebilir bir dünya için çalışıyoruz. Tüketici endişelerini sahipleniyor, şeffaf verilerle sürdürülebilir yaşamı geleceğin ayrılmaz parçası yapıyoruz. 15 bin fidan dikimiyle, Rossmann ve OGEM-VAK'ın 'Yemyeşil Bir Türkiye İçin Bugün İyilik Zamanı' projesine destek veriyor; daha yeşil bir Türkiye ve gelecek nesillere katkı sağlıyoruz." dedi.

Nivea Beiersdorf Türkiye Ülke Müdürü Lior Miller, "Rossmann Türkiye’nin bu değerli girişimini desteklemekten memnuniyet duyuyoruz. Doğayı korumak; NIVEA’nın 'Care Beyond Skin' anlayışının ve 'Climate Care' liderlik hedefinin de merkezidir. Bu iş birliğinin Türkiye’nin geleceğine gerçek ve kalıcı bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Birlikte daha yeşil ve daha dayanıklı yarınlar için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Oya Öngör, "Rossmann’ın Türkiye’deki 15’inci yılını içtenlikle tebrik ediyoruz. Bu özel dönüm noktasını ‘Yemyeşil Bir Türkiye İçin Bugün İyilik Zamanı’ projesiyle kutlamaları, sürdürülebilirlik konusundaki duyarlılıklarının güçlü bir göstergesi. Rossmann’ın böylesine anlamlı bir girişime öncülük etmesi ülkemiz için değerli bir çevresel örnek oluşturuyor." şeklinde konuştu.

Reckitt Genel Müdürü Tarık Bayar, "Reckitt olarak yıllardır yarının suyu projemizle halkımızı geleceğimize, suyumuza sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bu süreçte milyonların desteğini alırken en büyük şansımız iş birliği yaptığımız partnerlerimiz oldu. Rossmann’ın hayata geçirdiği bu çok kıymetli inisiyatifin parçası olmak bize gurur veriyor. Uzun yıllar devam etmesi, ormanlarımızın geleceğimizin teminatı olarak tazelenmesini diliyor bize bu projede yer alma şansı verdiği için değerli Rossmann yönetimine teşekkür ediyoruz." dedi.

"FİDANLAR YARIN İÇİN UMUT VERİYOR"

Unilever Türkiye, Pakistan, Bangladeş ve Orta Doğu Kurumsal İlişkiler ve İletişim Başkanı Ebru Şenel Erim, "Unilever olarak doğal ekosistemlerin onarımına katkı sağlamak ve sürdürülebilir bir gelecek için iş ortaklarımızla birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz. Rossmann’ın bu anlamlı projesiyle ülkemize kazandırılacak fidanlar, yarınlarımız için umut veriyor." dedi.