Ruble değer kaybetti! Gazprom'un net karı yılın ilk yarısında yüzde 88 azaldı Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna ile girilen savaş sonrasında Avrupa'nın uyguladığı yaptırımlar nedeni ile önemli bir pazarını kaybetti.

AA

Rus enerji şirketi Gazprom'un geliri, yılın ilk yarısında 4,1 trilyon ruble yani yaklaşık 43 milyar dolar oldu.

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk yarısındaki kârı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 88 azalarak 296 milyar rubleye yani yaklaşık 3 milyar dolara geriledi.

Düşüşün nedeni: Rublenin değer kaybı

Açıklamada, söz konusu düşüşün nedeni olarak rublenin dolar ve euro karşısındaki değer kaybına işaret edildi.

Avrupa pazarının yerini Çin aldı

Açıklamada, şirketin Avrupa'ya sevk ettiği doğalgaz miktarındaki düşüşün, Çin'e artırdığı doğalgaz ihracatıyla "kısmen telafi edildiği" belirtildi.

Savaş nedeni ile Avrupa gaz alımını durdurdu

Avrupa'daki çok sayıda ülke Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rus gazı ithalatını durdurma veya azaltma kararı almıştı.