Ruble eridi, gözler dolarda! Döviz kurlarında son durum

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonucu döviz kuru da nasibini aldı. Ruble son zamanların en büyük düşüşünü yaşarken, gözler dolar ve euro kuruna çevrildi? İşte dövizde son durum...

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken piyasalardaki inişli çıkışlı durum da sürüyor.

Ekonomi gündemini takip edenler, rublenin değer kaybetmesi ile dolar ve euro nasıl etkilenecek merak ediyor.

24 Şubat Perşembe sabahında dolar 14 lirayı geçti, yatırımcılar endişelendi. Öğleden sonra ise tırmanış sürdü.

PEŞ PEŞE YAPTIRIMLAR

Rusya'nın geri adım atmayacağnı bildirmesi, ABD'nin yaptırımlarını açıklamasıyla kurlar yeniden hareketlendi.

Son olarak ise İngiltere, "Rus bankalarını İngiliz finans sisteminden tamamen izole ediyoruz. Tüm Rus bankalarına yaptırım uygulama kararı aldık. Varlıklarını donduracağız." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını merak ediyor.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 24 Şubat Perşembe 2022 piyasalardaki son durum...

24 ŞUBAT 2022 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Saat 21.20 güncel kuruna göre ABD Doları 14.09 TL'den işlem görüyor.

Euro fiyatı ise güne yükselişle devam ederek 15,75 TL oldu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Vatandaşların konu hakkında kaygılarının artmasıyla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya askeri müdahalesi kapsamındaki gelişmelerin yakından izlendiğini belirterek, "Uluslararası finansal piyasalarda bu gerginliğin neden olduğu oynaklıklara karşı vatandaşlarımızın Türk lirası ve Türk lirası cinsi varlıklara olan güveninin devam etmesinin ve riskli pozisyonlar almaktan kaçınmalarının her açıdan önemli olduğu değerlendirilmektedir." açıklaması yaptı.