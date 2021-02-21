Ruhsar Pekcan: 2020'de e-ihale ile 4 bin 827 araç satıldı

Bakan Pekcan, gümrüklerdeki tasfiyelik araç ve eşyaların ekonomiye kazandırılmasına yönelik, 2020'de e-ihale yöntemi ile 4 bin 827 araç ve 4 bin 363 grup eşya satışı yapıldığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı açıklamada koronavirüs salgınından önceki dönemde gümrüklerden iç ve dış ticarete kadar birçok alanda önemli dijital uygulamaları hayata geçirdiklerini belirtti.

GÜMRÜKLERDE TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ VE EŞYALARIN E-İHALE İLE SATILMASI

Gümrüklerde tasfiyelik hale gelen araç ve eşyaların e-ihale ile satılması konusunda bilgi veren Pekcan, açık artırma yöntemiyle gerçekleşen ve herkese açık olan e-ihale ile vatandaşlara daha şeffaf, katılımcı, kullanıcı dostu, rekabete açık bir ortam sunduklarını vurgulayarak, söz konusu sistemin üye sayısının 1 milyon 100 bini geçtiğini aktardı.

SATIŞLARDAN 1.4 MİLYAR LİRA HASILAT ELDE EDİLDİ

Satışların, "www.eihale.gov.tr" internet adresinden, mobil uygulamadan ve e-devletten yapıldığı bilgisini veren Pekcan, "Bakanlığımızca e-ihale yönteminin başladığından itibaren 33 bin 409 tasfiyelik araç ve 19 bin 30 grup eşya satılarak yaklaşık 1 milyar 400 milyon lira hasılat elde edildi." diye konuştu.

"HASILAT, 2019 YILINA KIYASLA YÜZDE 19 ARTIŞ GÖSTERDİ"

Pekcan, geçen yıl açık artırma yoluyla gerçekleştirilen e-ihalelerde 4 bin 827 araç ve 4 bin 363 grup eşya satışı yapıldığını belirterek, "2020 yılında e-ihalelere 2 ay ara verilmesine rağmen yılın tamamında e-ihale sistemi aracılığıyla yapılan satışlardan elde edilen hasılat, 2019 yılına kıyasla yüzde 19 artış gösterdi ve 442 milyon liraya çıktı. E-ihale satış hasılatı, araç satışlarında yüzde 16, eşya satışlarında yüzde 34 artış gösterdi." ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLAR EN ÇOK TASFİYELİK ARAÇLARA İLGİ GÖSTERİYOR"

Vatandaşların en çok tasfiyelik araçlara ilgi gösterdiğine dikkati çeken Pekcan, geçen yıl 19 milyon liralık cep telefonu ve aksesuarları, 8 milyon 500 bin liralık giyim eşyası ve kumaş, 6 milyon 500 bin liralık kol saati ve 3 milyon 600 bin liralık otomobil parçası satıldığını, bunların dışında trüf mantarı, kehribar taşı, ambergris gibi ilginç ürünlerin de satışının gerçekleştiğini aktardı.

EŞYA VE ARAÇLARIN YAKLAŞIK YÜZDE 80'İ İLK İHALEDE ALICI BULUYOR

Pekcan, e-ihale ile hızlı ve etkin tasfiye sağlandığının altını çizerek, "Bugüne kadar gerçekleşen ihalelerde tasfiyelik eşya ve araçların yaklaşık yüzde 80'i ilk ihalede satılarak eşyanın değerini yitirmeden ekonomiye kazandırılması sağlandı." dedi.