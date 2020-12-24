Ruhsar Pekcan: Esnaf ve sanatkarların destek başvuruları başlıyor

Bakan Pekcan, başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceğini söyledi. Pekcan, Google iş birliğine de değindi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlara sağlanacak destek ile ilgili açıklamada bulundu.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILACAK

Bakan Pekcan, "e-Devlet üzerinden yapılabilecek başvuruların ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz." dedi.

GOOGLE İLE İŞ BİRLİĞİ

Pekcan, Google ile iş birliği kapsamında Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Projesi ile restoran ve kafelerin dijital dönüşümü için destek sunulacağını kaydetti.