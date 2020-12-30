Ruhsar Pekcan: Esnafa destek yardım başvuruları bugün başlıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek tacirlere yönelik destek başvurularının alınmaya başlanacağını açıkladı.

Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destek paketi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşaknı Kararı da Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

Karar gereğince, salgından etkilenen kesime aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira, doğrudan gelir desteği ile üç ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde aylık 500 lira kira desteği sağlanacağı belirtilmişti.

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLIYOR

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Bakan Pekcan, e-Devlet üzerinden yapılabilecek destek başvurularının bugün itibarıyla alınmaya başlanacağını bildirdi.

BAŞVURU SÜRECİ

Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki taahhütname, elektronik ortamda onaylanacak. Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, söz konusu işyerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve işyerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan etmesi istenecek. Beyanda bulunmayanlara kira desteği ödemesi yapılmayacak.

Destek programı başvuru süresi, 10 günden az olmamak üzere Bakanlık tarafından belirlenecek. Reddedilen başvurular hakkında ret tarihinden itibaren 10 gün içinde Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne itiraz edilebilecek. Destek başvurusunun uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi yapılacak.

KİMLER YARARLANABİLİR

Tebliğle, destek programından yararlanma koşulları da belirlendi. Buna göre, bu destek programından, 14 Aralık'tan önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilecek.

Destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları başvuru tarihinden önce Bakanlık internet sitesinden duyurulacak, ayrıca yazılı duyuru yapılmayacak. Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tanım değişikliği yapanlar, hibe desteğinden yararlanamayacak.

BİRDEN FAZLA İŞ YERİ OLANLARA TEK ÖDEME

Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler, hibe desteğinden vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden bir kez faydalanabilecek. Destek başvurusunda bulunanların faaliyetlerini sürdürdükleri ve kira ödemesi yaptığı birden fazla işyeri bulunması halinde, başvuruda bulunanlar bir iş yeri için kira desteğinden faydalanabilecek.

Hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyetinin faal olarak devam etmesi gerekecek. Destek başvurusu yapanın faal olmadığının anlaşılması durumunda bu kişilere ödeme yapılmayacak. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmeyecek.