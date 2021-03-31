Euro
9.7309
-0.44%
Dolar
8.2527
-0.85%
Altın
453.44
0.47%
Borsa
1.392
-0.29%
Bitcoin
490.999
2.26%
EXEN Coin
20.65
-4.53%
8ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 8 C
    Ruhsar Pekcan: Gelir kaybı desteği başvuruları uzatıldı

    Ruhsar Pekcan: Gelir kaybı desteği başvuruları uzatıldı

    Pandemi nedeniyle esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek gelir kaybı ve kira destekleri için başvuru süresi, 30 Nisan'a kadar devam edecek.
    • AA
    • 31.03.2021 - 17:48
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 19:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kira, gelir kaybı ve ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini uzattıklarını duyurdu.

    Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, esnaf ve işletmelerin hak kaybına uğramamaları için uzattıklarını belirtti.

    30 NİSAN'A KADAR BAŞVURU YAPILABİLECEK

    Bakan Pekcan, "Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan esnafımız ile işletmelerimiz 30 Nisan 2021 tarihi saat 23.59’a kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

    Ruhsar Pekcan: Gelir kaybı desteği başvuruları uzatıldı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir