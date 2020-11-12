Ruhsar Pekcan: İhracat tabanımızı genişletmek için yeni bir atılım gerçekleştiriyoruz

Ruhsar Pekcan: İhracat tabanımızı genişletmek için yeni bir atılım gerçekleştiriyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, '81 İlde İhracata İlk Adım Programı'nı başlatacaklarını duyurdu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 81 İlde İhracata İlk Adım Tanıtım Toplantısı programına katıldı.

Bakan Ruhsar Pekcan, toplantıda ihracat tabanının genişletilmesi için yeni adımlar atıldığını vurguladı.

'81 İLDE İHRACATA İLK ADIM PROGRAMI'

Bakan Pekcan, "İhracat tabanımızı genişletmek için yeni bir atılım gerçekleştiriyoruz. Doğrudan sahaya ve yerele inerek, firma bazında işleyecek bir program olan 81 İlde İhracata İlk Adım Programı'mızı başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

“40 İLDE 7 BİN 277 FİRMA TESPİT ETTİK”

Pekcan, açıklamasının devamında ise "Önümüzdeki dönemde 81 ilimizde tamamlayacağımız çalışmalarla şu an 40 ilde 7 bin 277 firma tespit ettik. İhracatımızda her geçen gün yerli katma değeri, orta-yüksek teknoloji payını artırmak için çalışıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Ruhsar Pekcan: İhracat tabanımızı genişletmek için yeni bir atılım gerçekleştiriyoruz VİDEO