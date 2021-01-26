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    Ruhsar Pekcan: Kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağladıklarını belirterek, başvuruların 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabileceğini açıkladı.
    • AA
    • 26.01.2021 - 11:02
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 11:43
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    Ruhsar Pekcan: Kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz

    Koronavirüs salgınının getirdiği ekonomik zorluklarla başa çıkabilmeleri için esnafa verilecek destekte, başvuru süresinde uzatıma gidildi.

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bakanlığa ulaşan talepler üzerine kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlayacaklarını kaydetti.

    BAŞVURU SÜRESİ 31 MART'A KADAR UZATILDI

    Pekcan, "Gerekli şartları taşıyan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek." ifadesini kullandı.

    Ruhsar Pekcan: Kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz #1

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