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    Ruhsar Pekcan: Rusya, domates ihracatı kotasını 250 bin tona yükseltti

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, domates ihracatında Rusya tarafından uygulanan kotanın 250 bin tona yükseltildiğini duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 20.01.2021 - 21:28
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 21:35
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    Ruhsar Pekcan: Rusya, domates ihracatı kotasını 250 bin tona yükseltti

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabı üzerinden domates ihracatına yönelik açıklamada bulundu.

    Bakan Pekcan, Rusya'nın domates ihracatı için uyguladığı kotayı 200 bin tondan 250 bin tona yükselttiğini belirtti.

    "ÇİFTÇİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN"

    Pekcam, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    "Rusya’nın konuya ilişkin kararnamesinin onay süreci tamamlandı ve kararname az önce yayımlandı. Kararname 10 gün sonra yürürlüğe girecek. Çiftçilerimize, ihracatçımıza hayırlı olsun."

    Ruhsar Pekcan: Rusya, domates ihracatı kotasını 250 bin tona yükseltti #1

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