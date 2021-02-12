Ruhsar Pekcan: Serbest bölgelerde yabancı sermayeli firmalar 2.5 milyar doları aşkın yatırım yaptı

Ticaret Bakanı Pekcan, serbest bölgelerde yabancı sermayeli firmalar tarafından bugüne kadar toplam 2 milyar 500 milyon doları aşkın yatırım yapıldığını dile getirerek, verilecek destekleri aktardı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çevrimiçi düzenlenen ihtisas serbest bölgeleri tanıtım toplantısına katıldı.

Bakan Pekcan, İhtisas Serbest Bölgeleri Tanıtım Toplantısı’nda "Yeni modelimizle Ar-Ge yoğun, yüksek katma değerli, inovasyon ve teknoloji odaklı serbest bölgeler kurulabilmesini amaçlıyoruz. Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölge modelimiz dünyadaki iyi uygulama örnekleri arasına girecek, üreticimize, ihracatçımıza cazip imkanlar sunacak." diye konuştu.

"10 NİTELİKLİ PERSONELİN HER BİRİNİN YILLIK 15 BİN DOLARA KADAR OLAN BRÜT ÜCRETİNİN YARISI DESTEKLENECEK”

Bakan Pekcan, konuşmasına şöyle devam etti:

"İhtisas serbest bölgelerinde, halihazırda sunulan mevcut serbest bölge desteklerine ilave olarak, firmaların istihdam ettikleri 10 nitelikli personelin her birinin yıllık 15 bin dolara kadar olan brüt ücretlerinin yarısı ile ihtisas serbest bölgelerinde kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin 75 bin dolara kadar olan kira harcamalarının yarısını 5 yıl süresince destekleyeceğiz."

“YAZILIM VE BİLİŞİM SEKTÖRÜ FİRMALARI İÇİN UYGULANAN DESTEKLER, DİĞER SEKTÖRLER İÇİN DE GENİŞLETİLECEK”

Pekcan, "İlk etapta İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'nde yatırım yapacak yazılım ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalar için uygulanacak destekleri, ilerleyen dönemlerde diğer yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek sektörler için de genişletmeyi planlıyoruz." dedi.

bakan Pekcan sözlerini "Özel sektörümüze ve yabancı yatırımcılara seslenerek, kendilerini 'yeni nesil ihtisas serbest bölgelerimizde' yatırıma davet ediyorum." diyerek noktalandırdı.