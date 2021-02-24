Ruhsar Pekcan: Stratejik hedefimiz AB'ye tam üyelik

Bakan Pekcan, Türkiye'nin stratejik hedefinin AB'ye tam üyelik olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri konusunda açıklamalarda bulundu.

"ÜYELİK STRATEJİK HEDEFİMİZ"

Her fırsatta Türkiye'nin stratejik hedefinin AB'ye tam üyelik olduğunun altını çizdiklerini söyleyen Pekcan, "AB ile ilişkilerimize bu anlayış içinde yaklaşıyoruz." dedi.

"GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLENMELİ"

İkili ilişkilerde Gümrük Birliği'nin güncellemesinin kilit unsurlardan biri olduğunun altını çizen Pekcan, "Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif bir gündem için fırsat mevcut. Bunun için çalışmaya hazırız. Türkiye-AB ilişkilerinde oluşturulacak pozitif gündemin kilit unsurlarından biri, Gümrük Birliği’nin güncellenmesidir." ifadelerini kullandı.