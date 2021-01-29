Ruhsar Pekcan: Türk firmalarının Arnavutluk'taki yatırımlarının değeri 1 milyar dolara yaklaştı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı'nda, Türk firmalarının Arnavutluk'taki yatırımlarının değerini aktararak, önerilerini sundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk firmalarının Arnavutluk'ta gerçekleştirmiş oldukları yatırımların piyasa değerinin olan 1 milyar dolarlık rakamın daha da artması için önemli fırsatlar olduğunu söyledi.

“İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN STRATEJİK ORTALIK SEVİYESİNE ÇIKARILACAK”

Bakan Pekcan, Türkiye-Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı'ndaki konuşmasında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın Türkiye'ye 6-7 Ocak'ta gerçekleştirdiği resmi ziyaretten sonra iki ülke arasında İş ve Yatırım Forumunun düzenleniyor olmasını oldukça önemli gördüğünü ifade etti. Pekcan, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortalık seviyesine çıkarılmasına yönelik bildirinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rama arasında imzalandığını hatırlattı.

"ARNAVUTLUK İLE HER TÜRLÜ İŞ BİRLİĞİNE AÇIĞIZ"

Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı dönemde sergilenen dayanışma ve iş birliğinin daha da önemli hale geldiğine dikkati çeken Pekcan, "Her iki ülke için de turizm sektörünün önemli sektörler arasında yer aldığını biliyoruz ve maalesef turizm sektörü pandemiden en çok etkilenen sektörler arasında. Bu çerçevede, salgının ekonomik etkileriyle mücadele anlamında Arnavutluk ile her türlü iş birliğine açık olduğumuzun altını bir kez daha çizmek isterim." diye konuştu.

"ARNAVUTLUK İLE İKİLİ TİCARİ VE YATIRIM İLİŞKİLERİMİZİN DERİNLEŞTİRİLMESİNİ DEĞERLİ GÖRÜYORUZ"

Pekcan, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye bu dinamizmini her zaman komşu ve çevre ülkelerle olan ticaret ve yatırım ilişkilerine yansıtma arzusundadır. Bu anlamda, yeni iş birliği adımlarına ve bölgesel ekonomik entegrasyonlara da açığız. Şüphesiz Arnavutluk da bölgemiz içerisinde hızlı gelişim perspektifi olan bu anlamda önemli bir performans sergileyen ticaret ve yatırımlar bağlamında büyük potansiyeller arz eden bir ülkedir. Bu çerçevede Türkiye olarak Arnavutluk ile ikili ticari ve yatırım ilişkilerimizin derinleştirilmesini oldukça değerli görüyoruz."

Türkiye ile Arnavutluk arasında ticaret hacminin yıllar içerisinde giderek artarak "yarım milyar dolar" seviyesine geldiğini anlatan Pekcan, ticari ilişkilerin gelişimi bakımından 2008'den bu yana yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) önemli olduğunu söyledi.

Pekcan, bu hafta içinde STA'nın menşe kurallarının revizyonuna uygun protokolün TBMM Dış İlişkiler Komisyonunda kabul edildiğini belirterek, kısa süre sonra onay sürecinin tamamlanacağını ve yürürlüğe gireceğini bildirdi.

ARNAVUTLUK GÜMRÜK İDARESİNİN MODERNİZASYON ÇALIŞMALARINA KATKI

Pekcan, iki hükümet arasında başlatılan yeni bir teknik iş birliği alanına ilişkin, "Gümrük işlemlerinin etkin, hızlı ve verimli olması Arnavutluk ekonomisi ve dış ticaretinin gelişiminde kritik öneme sahiptir. Sayın Rama'nın son Ankara ziyareti esnasında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat verdiği talimatlar doğrultusunda Arnavutluk Gümrük İdaresinin modernizasyonu çalışmalarına katkı yapmak üzere tüm imkanlarımızı seferber etmiş bulunmaktayız." ifadesini kullandı.

Bu çerçevede Arnavutluk Gümrük İdaresinin talepleri doğrultusunda gerekli teknik iş birliğini temin etmek üzere Bakanlıktan bir heyetin şubat ayı içerisinde Arnavutluk'a gideceğini bildiren Pekcan, iş birliğinin iki ülke ortaklığı için hayırlara vesile olmasını diledi.

"YAPILACAK YATIRIMLARIN PEK ÇOK AÇIDAN GETİRİSİ YÜKSEK"

Bakan Pekcan, koronavirüs salgını süreciyle uluslararası firmaların, üretimlerini uzak coğrafyalardan ziyade, kendilerine ve tüketiciye daha yakın coğrafyalarda yapma yönündeki ilgilerinin arttığını söyledi. Bunun da Türkiye ve Arnavutluk gibi belli coğrafi avantajları olan ülkeler için yeni yatırım fırsatları oluşturabileceğine değinen Pekcan, "Umuyorum her iki ülke de bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilecektir. Türkiye olarak firmalarımızın Arnavutluk'ta yapacağı yatırımların pek çok açıdan getirisi yüksek yatırımlar olabileceğini biliyoruz." dedi.

"ARNAVUTLUK, TURİZM ALANINDA İŞ VE YATIRIM FIRSATLARI SUNUYOR"

Pekcan, altyapı yatırımları özelinde Türk müteahhitlik firmalarının bugüne kadar Arnavutluk’ta yaklaşık 1 milyar 800 milyon dolar değerinde 31 proje tamamladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Arnavutluk'un gelişen ekonomi ve altyapı sürecine paralel olarak müteahhitlik projelerinin de artmasını arzu ediyoruz. Özellikle Arnavutluk'un öncelikli olarak gördüğü Divjaka Turizm Bölgesi'nin geliştirilmesi, Durres Limanı'nın yenilenmesi, Muria-Milot ve Milot-Fier otoyollarının inşası ve diğer kara yolu, sağlık hizmetleri ve toplu konut projelerini birlikte gerçekleştirmeye hazırız."

"İŞ İNSANLARI ARASINDA GERÇEKLEŞECEK HER TÜRLÜ GİRİŞİMİ DESTEKLEYECEĞİZ"

Söz konusu iş imkanlarının en iyi şekilde değerlendirilmesi için iş insanları arasında gerçekleşecek her türlü girişimi destekleyeceklerini anlatan Pekcan, "Ayrıca, iş insanlarımızın karşılaşabileceği herhangi bir sorunu hızla çözüme kavuşturma ticaret ve yatırımların önünü açmak için gerekli tüm katkıyı sağlama noktasında, iki ülke hükümetleri olarak güçlü bir iradeye sahip olduğumuzu da vurgulamak isterim." dedi.