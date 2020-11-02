Ruhsar Pekcan: Türkiye olarak ihracattaki kapasitemizi koruyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekim ayı ihracatının yüzde 5,6 artışla 17 milyar 333 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Türkiye'nin ihracattaki kapasitesini koruduğunu söyleyen Bakan Ruhsar Pekcan, bununla da kalmayıp yeni ve tarihi rekorlarla hedefler doğrultusunda güçlü adımlarla ilerlediklerini söyledi.

EN YÜKSEK İHRACAT RAKAMINA ULAŞILDI

Bakan Pekcan, başarılı ihracat rakamları yakaladıklarını belirterek, "Ekim ayı ihracatımız yüzde 5,6 artışla 17 milyar 333 milyon dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayına göre de ihracatımızı 8,3 artırmış olduk. 17 milyar doların üzerinde gerçekleşen bu rakam, bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek aylık ihracat rakamı." diye konuştu.

Koronavirüs salgını koşullarına rağmen 17,3 milyar dolarlık ihracatın Türkiye ekonomisinin temellerinin ne kadar sağlam olduğunun göstergesi niteliğini taşıdığını vurgulayan Pekcan, bunun reel sektörün direncini ve gücünü gösterdiğini belirtti.

Pekcan, "17,3 milyar dolarlık ekim ayı ihracatı aynı zamanda, Türkiye'nin pandemiyi mümkün olan en az hasarla atlatacak ve pandemi sonrasında en hızlı toparlanacak ülkeler arasında olacağının ayrı bir teyididir." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı VİDEO

"TÜRKİYE’NİN DİNAMİZMİNE YAKIŞAN BİR TABLO"

Pekcan, açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"2020 yılının son çeyreğine girdiğimiz bugünler itibariyle oldukça başarılı, Türkiye’nin dinamizmine yakışan bir tabloyla karşı karşıyayız. 17 milyarın üzerinde bir rakam bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek aylık ihracat rakamı. İnşallah bu rakamları arttırarak sürdürürüz. Böylesine kritik bir süreçte bu başarıyı getiren ihracatçılarımızı alkışlıyorum.





"10 AYDA ALTIN HARİÇ İTHALATIMIZ YÜZDE 5,1'E DÜŞTÜ"

Altın, ticareti yapılan bir emtia olduğu kadar, sermaye değeri taşıyan bir tasarruf veya yatırım aracıdır. Biz de altın hariç verileri sizlerle paylaşacağız. Nitekim, en çok altın ticaretinin yapıldığı ülkelerden İngiltere şubattan itibaren dış ticaret verilerini altın hariç paylaşmaktadır. Ekim ithalatına baktığımızda 19,7 milyar dolarlık ithalatın 2 milyar dolarının sadece ekim ayında altın ithalatı olduğunu görüyoruz.

Altın hariç ithalatımız 17 milyar 718 milyon dolar oldu. Daha da çarpıcı olarak 2020 yılı genelinde, Türkiye'nin ithalatında artış değil azalış olduğunu görüyoruz. 10 ayda altın hariç ithalatımız yüzde 5,1 düşmüş ve 155 milyar 403 milyon dolar ile sınırlı kalmıştır. Resmi olarak 10 ay itibarıyla 175,9 milyar dolar ithalat içinde 20,5 milyar dolar altın ithalatı bulunmaktadır."