Ruhsar Pekcan: Ülkemizdeki iş süreçlerini kolaylaştırmak konusundaki çalışmalarımız sürüyor

Ticaret Bakanı Pekcan, elektronik ortamda şirket kurulmasına olanak sağlayan düzenlemeye ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün yürürlüğe giren, şirket kuruluş sözleşmelerinin ticaret sicili müdürlüklerine gitmeden elektronik ortamda imzalanmasına imkan tanıyan düzenlemeyi duyurdu.

"İMZA BEYANLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA TEMİN EDİLMESİNİN YASAL ALT YAPISI OLUŞTURULDU"

İşletmelerin imza beyanlarının tamamen elektronik ortamda temin edilebilmesine ilişkin yasal altyapıyı oluşturduklarını ve diğer kurumlarla entegrasyon çalışmalarına da başladıklarını bildiren Pekcan, "Süreç tamamlandığında imza verileri Bakanlığımızca elektronik ortamda temin edilerek Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'ne (MERSİS) kaydedilecek, böylece ticaret sicili müdürlüğüne gidilmesine gerek kalmadan elektronik ortamda şirket kurma süreçlerinin tamamlanması mümkün olacak." bilgisini paylaştı.

İMZA BEYANLARINDA SİCİL MÜDÜRLÜKLERİ VE NOTERLER YETKİLİ

Pekcan, düzenlemeyle fiziki olarak verilecek imza beyanlarında ticaret sicili müdürlüklerinin yanı sıra noterleri de yetkilendirdiklerine işaret ederek, "Ülkemizdeki iş süreçlerini kolaylaştırmak konusundaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. İş dünyamızın da heyecanla beklediği bu yeni düzenlemelerimizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.