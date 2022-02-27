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Rus bankaları SWIFT sisteminden kaldırılıyor
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının SWIFT küresel bankalar arası mesajlaşma sisteminden kaldırılacağını duyurdu.
- AA
- 27.02.2022 - 01:19
- Güncelleme : 27.02.2022 - 01:38
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası planlanan ekonomik yaptırımlara Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılmasının eklenip eklenmeyeceği konuşuluyordu.
Konuyla ilgili açıklama, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den geldi.
RUS BANKALARI SWIFT SİSTEMİNDEN ÇIKARILDI
Von Der Leyen, ABD ve Avrupa Birliği'nin aldığı kararla, belirlenen Rus bankalarının SWIFT küresel bankalar arası mesajlaşma sisteminden kaldırılacağını açıkladı.
"RUS MERKEZ BANKASINI FELÇ EDECEĞİZ"
Rus oligarkların finansal varlıklarını AB piyasalarında kullanmalarını yasaklamak için çalışacaklarını bildiren Von der Leyen, "Rusya Merkez Bankasının varlıklarını felç edeceğiz. Bu, işlemlerini donduracak, varlıklarını tasfiye etmesini imkansız hale getirecektir." ifadelerini kullandı.
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