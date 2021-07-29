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    Rus ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 4,6 büyüdü

    Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, koronavirüs salgını şartlarına rağmen Rus ekonomisinin yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 büyüdüğünü açıkladı.
    • AA
    • 29.07.2021 - 10:24
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    Rus ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 4,6 büyüdü

    Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke ekonomisinin haziranda yüzde 8,5, ikinci çeyrekte ise yüzde 10,1 büyüdüğü belirtildi.

    BÜYÜME HIZI SALGIN ÖNCESİ SEVİYESİNE ULAŞTI

    Rus ekonomisinin yılın ilk yarısında ise yüzde 4,6 büyüdüğü bilgisine yer verilen açıklamada, büyüme hızının salgın öncesi seviyelere ulaştığı bildirildi.

    2021 BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELDİ

    Ülke ekonomisine yönelik büyüme tahminlerinin de yukarı yönlü revize edildiğinin kaydedildiği açıklamada, 2021 için büyüme tahmininin yüzde 2,9’dan yüzde 3,8’e yükseltildiği belirtildi.

    Rus ekonomisi, koronavirüs salgınının etkisiyle 2020'de yüzde 3,1 küçüldü.

    Rus ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 4,6 büyüdü #1

    IMF'NİN ÖNGÖRÜSÜ YIL SONUNDA YÜZDE 4,4 BÜYÜME

    Uluslararası Para Fonundan (IMF) 27 Temmuz’da yapılan açıklamada, Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 4,4 büyümesinin beklendiği belirtilmişti.

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