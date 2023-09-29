Rus enerji şirketi Gazprom’un doğalgaz üretimi yüzde 25 azaldı Ukrayna savaşının getirdiği yaptırımlar, küresel ısınma ile kışın sıcak geçmesi gibi etmenler Gazprom’un kârını, üretimini ve sevkiyatını etkiledi.

AA

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeni ile Rusya'ya uygulanan yaptırımlar en büyük doğalgaz şirketinin üretimine olumsuz yansıdı.

Rus enerji şirketi Gazprom’un doğalgaz üretimi, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 azalarak 179,5 milyar metreküpe geriledi.

Doğalgaz üretimindeki düşüşün ana nedenleri olarak havaların sıcak geçmesi, ekonomik ve jeopolitik etkenler gösterildi.

Doğalgaz sevkiyatı yüzde 26,5 azaldı

Gazprom’dan yapılan açıklamaya göre, şirketin bu yıl iç ve dış pazarlara doğalgaz sevkiyatı yılın ilk yarısında 166 milyar metreküple geçen yıla göre yüzde 26,5 azaldı.

Doğalgaz üretimi yüzde 25 geriledi

Söz konusu dönemde, şirketin doğalgaz üretimi de geçen yıla kıyasla yüzde 25 azalarak 179,5 milyar metreküpe geriledi.

Net kârı yüzde 88 azaldı

Gazprom’un net kârı, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 88 azalarak 296 milyar rubleye (yaklaşık 3 milyar dolar) gerilemişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)