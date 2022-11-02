Rus milyarder Abramoviç yatıyla Marmaris'e geldi

Rusya ve Ukrayna arasında savaş devam ederken dünyaca ünlü Rus iş insanı Roman Abramoviç, ultra lüks yatı "Eclipse"i, Muğla'nın Marmaris ilçesine demirledi.

Rus iş insanı Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı "Eclipse", demirlediği Marmaris'te bir hafta kaldıktan sonra limandan ayrılacak.

Yat, büyüklüğü ile Marmaris ilçesineki marinalara sığmadı.

164 metre uzunluğunda

Cruise Port Limanı büyük iskelesine bağlanan 164 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki 6 katlı yat, büyüklüğüyle dikkati çekti.

Yatın helikopter pisti ve yüzme havuzu var

2010 yılında yaklaşık 340 milyon euroya mal olduğu belirtilen yat, helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra lüks süit odalar, mini denizaltı ile spor salonu gibi birçok lüks donanıma sahip.





Yat ilgi çekiyor

AA'nın haberine göre, limanda yürüyüş yapan turistler ve vatandaşlar, cep telefonlarıyla yatın fotoğraf ve videosunu çekti.