Rus rublesi değer kaybediyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik, Rus borsasındaki endekse ve ekonomisine olumsuz etki ederken ruble de dolar ve euroya karşı düşüşünü sürdürüyor.

Rusya ile Ukrayna arasında gerginlik devam ederken Rus rublesi, bölgeden ve Avrupa’dan gelen haberlerle dolar ve euro karşısında tekrar düşüşe geçti.

RUBLEYE KARŞI ARTIŞ YÜZDE 2'LERE YAKLAŞTI

Moskova İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) tarafından Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar hazırlandığı haberleri ve Donbas'ta devam eden gerginlik nedeniyle, dolar/ruble paritesi yüzde 1,7 artışla 80 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 1,6 yükselişle 90,9’a çıktı.

RTS ENDEKSİ GERİLEDİ

Moskova Borsası yüzde 1,6 değer kazanarak 3.084 puana çıkarken, RTS endeksi ise yüzde 1 azalarak 1.214 puana geriledi.

RUSYA'YA EKONOMİK YAPTIRIMLARA EK YAPTIRIMLAR GELİYOR

ABD, İngiltere ve AB, dün, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararı nedeniyle yürürlüğe yeni yaptırımlar koymuştu. Batılı yetkililer, Rusya yönelik çeşitli ilave yaptırımların da hazırlandığını açıkladı. Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi de bugün, ülke çapında olağanüstü hal ilan etme kararı aldıklarını, karanın Ukrayna Parlamentosu tarafından onaylanması gerektiğini duyurmuştu.