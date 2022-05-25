Rus rublesi, dolar karşısında yükselişe geçti

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya kendisine uygulanan ekonomik yaptırımlar nedeni ile önce bocaladı. Sonra da uygulamaya geçirdiği tedbirlerle kendi para biriminin değerini korumaya odaklandı.

Ukrayna ile girdiği savaşta Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yaptırımlara maruz kalan Rusya, önceliği kendi para birimi üzerinden ticaret yapmaya veren uygulamaları birbiri ardına yürürlüğe soktu.

Gelinen noktada dolar karşısında değer kazanmaya başlayan Rus rublesinin, Mart 2018'den bu yana son 4 yılın en yüksek seviyesinde olduğu bildirildi.

Ruble yükselilişini sürdürüyor

Ruble, dolar karşısında bu yıl yaklaşık yüzde 30 yükselerek en iyi performans gösteren para birimi oldu. Rusya'nın ulusal para birimi, euro ve dolar karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Ruble dolar karşısında yaklaşık yüzde 4, euro karşısında yüzde 6 değer kazandı.

Rusya'nın sermaye kontrollerini gevşetmeyi değerlendirdiğine dair haberlere rağmen para birimi, bugün de dolar karşısında yüzde 2 yükselişle 56 seviyelerinde seyrediyor. Bugün ayrıca bir euro da 59,89 Rus rublesinden işlem görüyor.





Rublenin artmasını sağlayan adımlar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya'dan ürün ihraç eden yabancı firmaların ruble ödemelerine geçişinin rublenin değer kazanmasını sağlayacağını açıklaması para biriminin yükselmesini destekledi.

Putin, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ile televizyonda yaptığı konuşmada, Rus hükümetinin ekonomiyi desteklemek için aldığı tedbirlerin de olumlu etkisi olduğunu söylemişti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da Gazprom'un doğalgaz müşterilerinden yarısının rubleyle ödeme sistemi için Gazprombank'ta hesap açtıklarını aktarmıştı.



Ayrıca Rus ihracatçılarının döviz kazançlarındaki mecburi satış oranı yüzde 80'den yüzde 50'ye düşürüldü.