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    Rus rublesi dolar ve euro karşısında değer kazanıyor

    Rusya'da devam eden sermaye kontrollerinin yanı sıra yüksek enerji fiyatları, Rus rublesini dolar ve euro karşısında destekledi.
    • 30.09.2022 - 14:04
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 14:44
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    Rus rublesi dolar ve euro karşısında değer kazanıyor

    Ukrayna-Rusya savaşının etkisiyle ruble, geçirdiği ilk sarsıntıyı atlattıktan sonra aldığı tedbirlerle atılım yaptı.

    Savaş öncesi 23 Şubat’ta 85 bandından işlem gören dolar/euro paritesi, 10 Mart’ta 145’e kadar çıkarken devamında yüzde 60’tan fazla gerileyerek 2014’ten bu yana ilk defa 53 seviyesinin altına düştü.

    AA'nın haberine göre, Rus rublesi ise dolar ve euro karşısında değer kazanmaya devam ediyor.

    Dolar/ruble paritesi yüzde 1,27 düşüşte

    Moskova Borsası verilerine göre, bugün dolar/ruble paritesi yüzde 1,27 düşüşle 56,5 seviyesine, euro/ruble paritesi ise yüzde 6,5 düşüşle 2014’ten bu yana ilk defa 53 seviyesinin altına indi.

    Ruble

    Brent türü petrol 88,3 dolar

    Rusya’nın ana ihracat ürünü petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda Brent türünde 88,3 dolardan işlem görüyor.


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