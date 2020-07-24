Rus tur şirketleri, Türkiye için tatil satışına başladı

Rus tur şirketleri, Türkiye için tatil satışına başladı

En Son Haber

Moskova'nın açıklamasının ardından, tur şirketleri harekete geçti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos’ta başlayacağını belirtti.

Golikova, "Rusya’dan uçuşlar 1 Ağustos itibarıyla İstanbul ve Ankara’ya, 10 Ağustos itibarıyla Antalya, Dalaman ve Bodrum’a yapılmaya başlayacak." dedi.

Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR), kararın ardından, tur operatörlerinin Türkiye’ye yönelik tatil paketi satışlarına başladıklarını duyurdu.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK TUR SATIŞLARI BAŞLADI

ATOR’dan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle Rusya'da durdurulan uçuşların, 1 Ağustos’ta dört aylık aranın ardından Türkiye ile tekrar başlatılacağına işaret edildi.

Kararın ardından Rus tur şirketlerinin de Türkiye’ye yönelik tur satışlarına başladığı bilgisine yer verilen açıklamada, "1 Ağustos’tan itibaren İstanbul bağlantılı turların satışları başlatılırken, 10 Ağustos’tan itibaren doğrudan Antalya uçuşlarıyla tur satışları yapılıyor." denildi.

Açıklamada, tur fiyatlarının da "cazip seviyelerde" olduğuna işaret edildi.