Rus turizmciler açıkladı: Sonbaharda Rus turist sayısı artacak Rusya Turizm Endüstrisi Birliği, Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı ile ilgili öngörüsünü paylaştı. Buna göre, Rus turizmciler Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısının 2022’yi geçmesini bekliyor.

AA

Yabancı turistlerin tatillerini Türkiye'de geçirmek isteği, turizm hedeflerini şekillendiriyor.

Rus turistlerin, yaşanan savaş ortamına rağmen Türkiye'ye ilgisini azalmadı.

İlkbahar ve yazın ilk döneminde Rus turistlerin yerini Avrupalılar alsa da sonbaharda, yaşanan bu kayıpların telafi edilmesi bekleniyor.

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği, son açıkladığı verilerle, Türkiye'ye olan talebin geçtiğimiz yılı aşmasının beklendiğini ortaya koydu.

"Türkiye’yi ziyaret eden Rus turist sayısı sonbaharda hız kazanacak"

Birliğin açıklamasına göre yıl sonuna kadar Türkiye’yi ziyaret eden Rus turist sayısının sonbaharda hız kazanması bekleniyor.

"Türkiye, Rus turistlerin sonbahardaki en popüler tatil destinasyonu"

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin, Rus turistlerin sonbahardaki en popüler tatil destinasyonu olmaya devam ettiğine işaret edildi.

"2022 yılı rakamları geçilecek"

Otellerin fiyatlarında indirim yaptıkları bilgisine yer verilen açıklamada, şöyle dendi:

Rus turizm sektörü, sonbahardaki satışların bahar ve yazın ilk döneminde yaşanan kayıpları telafi edeceğini, 2022 yılının rakamlarına ulaşılarak geçileceğini umuyor.

"Bu yılın ilk 7 ayında 3,5 milyon Rus Türkiye'yi ziyaret etti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rusya Turizm Endüstrisi Birliği Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, Rus turistlerin Türkiye ilgilisi şöyle özetlerdi:

Bu yılın ilk 7 ayında 3,5 milyon Rus Türkiye'yi ziyaret etti. Ağustos ayında da iyi rakamlar gördük ve eylül-ekim ayları için geleneksel olarak yüksek talep oluyor. Mayıs ve yaz aylarındaki kayıpların kısmen telafi edilmesine yardımcı olacağını düşünüyorum.

"Türkiye'de tatil sezonu uzadı"

Türkiye'de tatil sezonunun son yıllarda uzadığına da işaret eden Gorin'in değerlendirmesi şöyle:

Gelecek ayların Türkiye’ye Rus turist akışı konusunda iyi istatistikler göstermesini bekliyoruz. Sonuçlara göre muhtemelen geçen yılın rakamlarına ulaşacağız ve hatta üzerine çıkacağız..

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)