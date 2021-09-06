Rusya 2021'de ithalatını artırdı

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Rusya'nın Bağımsız Devletler Topluluğu dışı ithalatı, yılın ilk 8 ayında yüzde 29,9 artış gösterdi.

Türkiye'nin de ihracat pazarlarından biri olan Rusya'nın, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ithalatı yılın ilk 8 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 29,9 artarak 166 milyar 600 milyon dolar olarak gerçekleşti.

GIDA ÜRÜNLERİ İTHALATI YÜZDE 7,5 YÜKSELDİ

Rusya'nın, gıda ürünleri ithalatı yüzde 7,5 ve kimyasal ürünler ithalatı yüzde 1,7 düşerken, tekstil ürünleri ithalatı yüzde 1 ve mühendislik ürünleri ithalatı yüzde 5,5 yükseldi.

RUSYA'NIN İHRACATI GEÇTİĞİMİZ YIL DÜŞMÜŞTÜ

Ülkenin ihracatı, geçen yıl 2019'a göre yüzde 20 azalarak 338 milyar dolara, ithalatı da yüzde 6 düşerek 233 milyar dolara gerilemişti.