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- Rusya, Avrupa'daki doğalgaz depolarını dolduracak sevkiyata başlanacak
Rusya, Avrupa'daki doğalgaz depolarını dolduracak sevkiyata başlanacak
- REUTERS
- 28.10.2021 - 09:20
- Güncelleme : 28.10.2021 - 09:46
Asya ve Avrupa'daki doğalgaz fiyatları bu yıl aniden rekor seviyelere tırmanırken, gösterge Hollanda spot gaz fiyatları yıl başından bu yana yüzde 365 artış kaydetti.
Rusya'nın, Avrupa'daki doğalgaz depolarını dolduracak sevkiyata başlanacağı duyuruldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazprom'a Rusya'nın kendi gaz stoklarını doldurduktan sonra Avrupa'nın doğalgaz depolarına gaz sevkiyatına başlaması talimatını verdi.
AVRUPA'YA DOĞALGAZ SEVKİYATI 8 KASIM'DA BAŞLAYACAK
Rusya'nın doğalgaz ihracat tekeli Gazprom'un yöneticisi Alexei Miller, Rusya'nın stoklarının 8 Kasım'a kadar dolacağını ifade etti.
SPOT FİYATLARIN SIÇRAMASINDA ARTAN TALEP ETKİLİ
Spot fiyatların sıçramasında ekonomilerin salgın hastalıktan toparlanması, artan talep ve stoklardaki düşüş etkili oldu.
“AVRUPA ENERJİ PİYASALARINDAKİ SIKINTILI DURUMU İYİLEŞTİRECEK”
Putin, Gazprom'un 1 Kasım'a kadar yurt içi depolamada hedeflenen 72 milyar 600 milyon metreküp (bcm) seviyesine ulaşacağını ve 8 Kasım'a kadar stokları tamamen doldurmuş olacağını belirterek, bu gelişmenin Avrupa enerji piyasalarındaki sıkıntılı durumu iyileştireceğini söyledi.