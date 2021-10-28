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Rusya, Avrupa'daki doğalgaz depolarını dolduracak sevkiyata başlanacak

Rusya, Avrupa'daki doğalgaz depolarını dolduracak sevkiyata başlanacak

Gazprom'un, 1 Kasım'a kadar yurt içi depolamada hedeflenen 72 milyar 600 milyon metreküpe ulaşacağı ve 8 Kasım'a kadar stokları tamamen doldurmuş olacağını belirtildi.