Rusya, bankalardan kripto borsalarına yönelik ödemeleri yavaşlatacak

Rusya, manipülatif alımların önüne geçmek amacıyla kendi bankalarından kripto borsalarına yönelik ödemelerin yavaşlatılacağını bildirdi.

Rusya, dijital paralara ilk çıktıklarından bu yana kuralsız olmaları ve denetlenememeleri açısından temkinli yaklaşılması gerektiğini vurgulayan açıklamalar yaptı.

Rusya, manipülatif alımların önüne geçmek amacıyla kendi bankalarından kripto borsalarına yönelik ödemelerin yavaşlatılacağı açıklayarak, kripto para konusunda bir tedbir daha almış oldu.

"DUYGUSAL ALIMLARIN" ÖNÜNE GEÇMEK AMAÇLANIYOR

Rusya Merkez Bankası Birinci Başkan Yardımcısı Sergey Şvetsov, "duygusal alımların" önüne geçmek amacıyla ülkedeki bankalardan kripto borsalarına yönelik ödemelerin yavaşlatılacağını açıkladı.

"BİZİM AÇIMIZDAN BÜYÜK BİR MAYIN TARLASI"

Şvetsov, Soçi'de düzenlenen "Rusya'nın Bankaları-21. Yüzyıl" adlı forumda, kripto para piyasalarındaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bunularak, "Kripto para birimlerini bazı ülkeler yasal hale getirirken, bazıları yasaklıyor. Tüm bunların yüksek teknolojiye sahip finansal bir saadet zinciri gibi çökmesi de ihtimal dahilinde. Neden ve ne zaman çökecek? Bunun yüzlerce nedeni olabilir, neden olmayacağına dair de onlarca sebep, yüzlerce cevap olabilir. Bizim açımızdan bu büyük bir mayın tarlası." dedi.

BANKALAR KRİPTO BORSASI ÖDEMELERİNİ YAVAŞLATACAK

Ülkedeki bankacılık sistemiyle birlikte kripto para piyasalarına ilişkin çeşitli çalışmalar başlattıklarını aktaran Şvetsov, "Bankaların, kripto borsalarına ödemeleri yavaşlatması ve bu tür ürünlerin duygusal bir şekilde satın alınmasını engellemesi için bankacılık sistemi ile çalışmaya başladık." dedi.