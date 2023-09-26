Rusya, yakıt ürünlerinde ihracat yasağını esnetti Rusya, akaryakıt fiyatlarındaki artışı engellemek için getirdiği yasakta esnemeye gitti ve gemi yakıtı ve kırsal motorin ihracatını serbest bıraktığını duyurdu.

AA

Rus hükümeti, ülkede benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle, 21 Eylül'de benzin ve motorin ihracat yasağını yürürlüğe koydu.

Karar, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından onaylandı.

Kararın ardından söz konusu ürünlerin fiyatlarında düşüş yaşandı.

Rusya, bu kararın ardından yakıt ürünlerine getirdiği yasakta değişiklik yaparak, gemi yakıtı ve kırsal motorin ihracatını serbest bıraktı.

Gemi yakıtı ve kırsal motorin yasaktan muaf

Gemi yakıtı ve kırsal motorin yasaktan muaf tutulurken, Transneft ve Rusya demir yolları şirketlerinin de yasaktan önce kabul ettikleri yakıt sevkiyatlarını tamlamalarına müsaade edildi.



Rusya'nın günlük benzin ve motorin ihracatı

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Rusya, günde yaklaşık 100 bin varil benzin ve 900 bin varil motorin ihraç ediyor.

Ülkenin toplam motorin ihracı geçen yıl 35 milyon ton, benzin ihracatı ise 4,8 milyon ton seviyesindeydi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)