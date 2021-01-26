Rusya buğday ihracat vergisini iki katına çıkardı

Rusya buğday ihracat vergisini iki katına çıkardı

Rusya, halihazırda ton başına 25 euro düzeyindeki buğday ihracat vergisini 50 euroya yükseltme kararı aldı.

Rus hükümetinin yapıtığı açıklamada, buğday ihracat vergisinin 1 Mart itibarıyla 30 Haziran’a kadar 50 euroya yükseltilmesine yönelik kararın, Başbakan Mihail Mişustin tarafından onaylandığı belirtildi.

MISIR VE ARPA İHRACAT VERGİSİ DE YÜKSELTİLDİ

Alınan kararla, mısır ihracat vergisi de ton başına 25 euroya, arpa ihracat vergisi de ton başına 10 euroya yükseltildi.

Söz konusu adımın, ülkedeki gıda fiyatlarını kontrol altına almaya yönelik olduğuna işaret edilen açıklamada, gıda fiyatlarının gözlemlenebilmesi için bir çalışma grubunun da oluşturulduğu belirtildi.

GIDA FİYATLARI TAKİP EDİLEREK GELİŞMELERE GÖRE DÜZENLENEREK ARTIRILACAK

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kararın ardından gıda fiyatlarını gözlemlemeye devam edeceklerini, gerekmesi halinde buğday ihracatında regülasyonu artırabileceklerini söyledi.

Dünyanın en büyük buğday üreticisi Rusya’nın buğday ihracatı geçen yıl, 2019’a göre yüzde 29 artarak 10 milyar dolara yükselmişti.

TÜRKİYE DE KARARDAN ETKİLENECEK

Rusya’nın ana buğday ihracat pazarları arasında Türkiye, Mısır ve Bangladeş bulunuyor.