Rusya, Çin'e doğalgaz tedarikini artırdı

Gazprom CEO'su Miller, Çin pazarına gaz sevkiyatını 2021'e kıyasla yüzde 60 artırdıklarını söyledi.

Avrupa'ya doğalgaz akışını durma noktasına getiren Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Çin'e ihracatı artırıyor.

Gazprom CEO'su Alexey Miller, Asya ülkesine gaz sevkiyatına ilişkin verileri paylaştı.

Çin'e gaz akışı yüzde 60 arttı

Miller, ocak-ağustos aylarında Çin'e gaz dağıtımını yüzde 60 oranında artırmayı başardıklarını söyledi.

Rus yetkili, "Sibirya'nın Gücü gaz boru hattı aracılığıyla Çin'e giden tedariki sürekli olarak artırıyoruz. 2022'nin ilk 8 ayında Çin pazarına gaz arzımız 2021'e kıyasla yüzde 60 arttı." dedi.

"2023 yılına ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz"

Gazprom, Çin'e yönelik sevkiyat yükümlülüklerini 2023'te de yerine getirmeyi hedefliyor.

TASS'ın haberine göre, Miller, "Şüphesiz, Çin'e gaz arzı hacmini artırmak için Rus tüketicilerimize ve Çinli ortaklarımıza karşı olan 2023 yılına ilişkin tüm sözleşme yükümlülüklerimizi eksiksiz olarak yerine getireceğiz." ifadesini kullandı.

Çin pazarı açıklaması

Miller'a göre, Çin pazarı, dünyanın en dinamik pazarı ve önümüzdeki 20 yıl içinde bu ülkedenin gaz tüketimindeki artış, dünya gaz tüketimindeki artışın yüzde 40'ı kadar olacak.