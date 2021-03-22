Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya ve Çin dolar kullanımını azaltmalı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD tarafından doğan yaptırım risklerinin, ticarette dolar kullanımını azaltıp, ulusal para birimleri kullanılarak azaltılabileceğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin ziyareti öncesi ülkedeki basın kuruluşlarına açıklamalarda bulundu.

Lavrov, Rusya ve Çin'in, bağımsızlıklarını güçlendirmeleri gerektiğini vurguladı.

"EKONOMİK KALKINMADA BATI'YA KARŞI YENİ BİR ÇİZGİ..."

ABD'nin, Rusya ve Çin'in teknolojik gelişme olanaklarını sınırlandırmaya çalıştığını ifade eden Lavrov, "Diğer ülkelerin kalkınmasını engelleyerek egemenliklerini sürdürmeyi amaçlayan ideolojik gündemlerini ön plana çıkartıyorlar. Hayat; Rusya ve Çin'i Batılı ülkelerin kaprislerine bağlı kalmayacak şekilde ekonomik ve sosyal kalkınmada bir çizgi inşa etmeye zorluyor." ifadelerini kullandı.

"DOLARA ALTERNATİF BİRİMLER KULLANMALIYIZ"

Rusya ve Çin'in dolar kullanımını da azaltması gerektiğini savunan Lavrov, "ABD tarafından doğan yaptırım riskleri, ticarette ulusal veya dolara alternatif para birimleri kullanılarak azaltılabilir. Batı tarafından kontrol edilen uluslararası ödeme sistemlerinden uzaklaşmalıyız." dedi.

Rusya, ABD'nin yaptırımları nedeniyle Mart 2018 itibarıyla rezervlerinde yüzde 45 seviyesindeki doların payını azaltarak altın, euro ve yuanın payını artırmaya başlamıştı. Euro, yüzde 29,5 ile Rusya'nın rezervlerinde en büyük paya sahipken, yuanın payı yüzde 12,2 düzeyinde bulunuyor.