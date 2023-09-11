Rusya doğalgazı kısınca, geçen kış 42 milyon Avrupalı konutunda üşüdü Ukrayna ile girdiği savaştan sonra Rusya ve Avrupa ülkelerinin birbirlerine uyguladıkları karşılıklı yaptırımlar nedeni ile Avrupalılar 2022'de yeterli doğalgaza erişemedi.

AA

Ukrayna-Rusya savaşı nedeni ile Rusya, Avrupa'ya giden gaz vanalarını kıstı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde 2022 yılında evlerin ısınması ile ilgili yapılan araştırmanın sonucunu yayınladı.

Gaz vanalarını kapatmasıyla geçen kış 448 milyonu bulan AB nüfusunun yüzde 9,3'ü evlerini yeterince ısıtamadı.

Böylece 41,6 milyon AB vatandaşı, geçen yıl kış aylarında soğukta kaldı.

AB ülkelerinde evini yeterince ısıtamayanların oranı 2021'de yüzde 6,9 seviyesindeydi.

Geçen kış evini ısıtamayanların oranı bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,4 yükseldi.

42 milyon kişi, geçen kış evlerinde üşüdü

Savaş öncesinde AB'nin en büyük doğalgaz tedarikçisi konumunda bulunan Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatının savaşla birlikte büyük ölçüde düşmesi sonucu Birlik ülkelerinde yaşayan yaklaşık 42 milyon kişi, geçen kış evlerinde soğukta kaldı.

Evini ısıtamayan ülkelerin başında Bulgaristan geldi

AB ülkeleri arasında evini ısıtamayanların oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 22,5 ile Bulgaristan oldu. Bulgaristan'ı, yüzde 19,2 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), yüzde 18,7 ile Yunanistan, yüzde 17,5 ile Portekiz ve Litvanya, yüzde 17,1 ile İspanya ve yüzde 15,2 ile Romanya izledi.

Evini ısıtamayan ülke listesinin sonunda Finlandiya var

Evini yeterince ısıtamayanların oranı Fransa'da yüzde 10,9, İtalya'da yüzde 8,8, Almanya'da yüzde 6,6 ve Hollanda'da yüzde 5,3 olurken, söz konusu oranın en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 1,4 ile Finlandiya, yüzde 2,1 ile Lüksemburg, yüzde 2,6 ile Slovenya ve yüzde 2,7 ile Avusturya oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)