Rusya e-ticaret üzerinden Türk ürünleri satın alıyor Türk deri tekstil üreticileri Rusya'da önemli bir pazarı bulunuyordu. Şimdi yeni dijital gelişmelere paralel olarak oluşturulan e-ticaret sitelerindeki ürünler Ruslar'a cazip geliyor.

AA

Rus e-ticaret sektörü kendi portföylerine daha çok Türk ürünü bulundurmak istiyor.

2022'de Rus müşteriler, 2021 yılına göre Türk ürünleri siparişlerini 14 kat artırdı.

Türk ürünlerine talebin Rusya'da hızla arttığını belirten uzmanlar Türk markaları ve üreticilerinin artan bir popülerlik kazandığını dile getiriyor.

Rusya'nın önde gelen e-ticaret platformunun Türkiye Direktörü Hazal Maraş, geçen yıl İstanbul’da bir ofis açarak Türkiye’deki çalışmalarını hızlandıran şirketin son dönemdeki faaliyetlerine ilişkin olarak Rus tüketicilere ihtiyaçları olan ürün gruplarını en hızlı şekilde sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

İnternet üzerinden sipariş veren Rusların sayısı yüzde 43 arttı

Rusya’daki e-ticaret pazarının hızlı bir gelişim aşamasından geçtiğini anlatan uzmanlara göre, geçen yıl internet üzerinden alışveriş yapan Rusların sayısında yıllık yüzde 43 büyüme yaşandığını kaydeti.

72 milyon kişi 2022’de Rusya’da aktif olarak çevrim içi alışveriş yaptı.

Türk ürünleri siparişi 14 kat yükseldi

Türk markaları ve üreticileri, Rusya'da giderek artan bir popülerlik kazandı. 2022 yılında Rus müşteriler, 2021 yılına göre Türk ürünleri siparişlerini 14 kat artırdı.