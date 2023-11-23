Rusya ile 65 milyar dolarlık ticaret Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Buravov, Türkiye ile Rusya'nın ticaret ilişkilerindeki gelişmeyi gözler önüne sererek, belirlenen hedefi dile getirdi.

AA

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, bir açıklama yaparak, Türkiye-Rusya ticaret hacminde son 5-6 yıl içerisinde çok büyük sıçrama olduğunu, ticaret hacminin hemen hemen 3 misli arttığını söyledi.

Türkiye-Rusya ticaret hacminin geçen yıl 65 milyar doları aştığını hatırlatan Buravov, bu rakamın bu yıl da tekrarlanacağını ve bu dinamiğin korunacağına olan inancını dile getirdi.

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkinin aktif şekilde geliştiğini vurgulayan Buravov, "Bu sene buna benzer olacak. Dinamiği koruyacağız." diyerek şu ifadelerini kullandı.

İki ülkenin liderleri arasındaki düzenli diyalog devam etmektedir. Buna paralel olarak bizim ekonomi bakanlığı kurumları seviyesinde düzenli temaslar yapılmakta. Önümüzdeki günlerde Rus-Türk Karma Ekonomik Komisyonu'nun olağan toplantısı Ankara'da düzenlenecek. Bu tür toplantılar iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğine nasıl katkı sağlayacak, gelecekteki problemleri nasıl çözecek, mevcut potansiyeli daha iyi bir şekilde nasıl kullanacağız, bu tür konular görüşülecek.

Andrey Buravov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından "Türkiye'de bir doğalgaz merkezi oluşturulması" konusunun açıklandığını hatırlatarak, bununla ilgili iki tarafın detaylar üzerinde çalıştığını anlattı.

"Türkiye üzerinden doğalgazı almak isteyen üçüncü ülkelere gönderilmesi konusunda imkanlar var"

Rusya'dan doğalgaz sevkiyatının çeşitli kanallardan devam ettiğini aktaran Buravov, şöyle konuştu:

Son olarak, Türk Akımı doğalgaz boru hattından da Türkiye'nin istediği hacimde gaz sevkiyatları yapılmaktadır ve potansiyel de mevcuttur. Hem de Türkiye üzerinden bu doğalgazı almak isteyen üçüncü ülkelere gönderilmesi konusunda imkanlar mevcuttur.

"Nükleer enerji santrali yapımına devam ediliyor"

Türkiye'de ilk nükleer enerji santrali yapımının devam ettiğini anımsatan Buravov, şöyle devam etti:

Birinci reaktörün devreye girmesi söz konusudur ve burada sadece yeni bir tesis kurmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'de yeni bir ekonomi dalı oluşturuluyor. Atom enerjisi ile ilgili olarak da atom enerjisinden daha geniş bir yelpazeden bahsediyoruz ve bu dalda çalışacak personelin, mühendisler, teknisyenler seviyesinde, eğitimi Rusya'da yapılıyor. Bu şekilde Türkiye'de nükleer enerjide çalışabilecek yeni bir mühendis kitlesi oluşturulacak. Bu da bence çok önemli bir faktör.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)