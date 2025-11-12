Rusya, ilk defa yuan cinsinden borçlanacak Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya, kendisine uygulanan yaptırımların etkisiyle dost ülkelerle paylaşımlarını artırmaya devam ediyor. Bu anlamda Rusya Maliye Bakanlığı ilk defa yuan cinsinden Rus devlet tahvillerinin ihraç edileceğini duyurdu.

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aralık ayında planlanan Rus devlet tahvillerinin (OFZ) ihracına ilişkin bilgiye yer verildi. Rusya'nın ilk defa yuan cinsinden borçlanacağına işaret edilen açıklamada, "Rusya Federasyonu devlet tahvillerinin yuan cinsinden ilk ihracının hacmi ve kupon oranları, 2 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek talep toplama sürecinin sonuçlarına göre belirlenecek. Teknik ihracın ise 8 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor." ifadeleri kullanıldı. OFS İHRACI 2025'TEN BU YANA DEVAM EDİYOR Ülkede, OFZ ihracının yuan cinsinden yapılmasına ilişkin istişareler 2015'ten bu yana devam ederken, Batılı ülkelerin yaptırımlarının ardından hız kazanmıştı. DOST ÜLKELERİN PARA BİRİMLERİ ÜZERİNDEN İŞLEM Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yaptırımlar nedeniyle uluslararası kaynaklardan borç alamayan ülkesinin, OFZ'leri dost ülkelerin para birimleri üzerinden ihraç etmeye hazırlandığını söylemişti.

