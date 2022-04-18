Rusya-İslam Dünyası, Kazan Zirvesi'nde buluşuor

Rusya, bir yandan savaşa devam ederken diğer yandan da ekonomik faaliyetlerini yürütmeye odaklandı. Rusya, bu amaçla İslam ülkelerinin ekonomi temsilcileriyle Kazan Zirvesi'nde bir araya gelecek.

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya, Kazan Zirvesi'ne katılarak İslam ülkelerinin ekonomi temsilcileri ile bir araya gelecek.

Zirve, Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da

Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin ekonomi temsilcilerinin bir araya geleceği "Rusya-İslam Dünyası: Kazan Zirvesi 2022", Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da yapılacak.

Rusya ile İİT üyesi ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik, bilimsel ve teknik, sosyal ve kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlayan zirvenin 13'üncüsü, bu yıl 19-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Zirvede iş insanları buluşuyor

Global İletişim Ortağı zirve; uluslararası kuruluşlar, kamu ve finans kurumlarının temsilcileri, büyükelçilik yetkilileri, politikacılar, yatırımcılar ve iş insanlarını buluşturacak.

Paylaşım ekonomisi ve helal anlayışının ortak kazanımları ana tema olacak

Ana temanın "paylaşım ekonomisi ve helal anlayışının ortak kazanımları" olarak belirlendiği zirvede, İslami finans ve ortak bankacılık, helal endüstrisi, gençlik diplomasisi, ihracatın geliştirilmesi, girişimcilik ve yatırım konuları ele alınacak.

AA'nın haberine göre, zirveye geçen yıl 64 ülke ve Rusya'nın 41 bölgesinden yaklaşık 5 bin kişi katılmıştı.