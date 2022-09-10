Rusya, Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nu geliştiriyor

Rusya, Azerbaycan ve İran, Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nu geliştirmek için anlaşma sağladı.

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya, Avrupa ülkelerince yaptırımlara uğrayınca ekonomisini geliştirmek için arayış ve formülerini artırdı.

Rusya, Azerbaycan ve İran arasında toplantı yapıldı

Rusya, Azerbaycan ve İran hükümet yetkilileri, Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nun potansiyelinin daha iyi kullanılması ve geliştirilmesi konusunda toplantı gerçekleştirdi.

Bildiriye imza atıldı

Rusya, Azerbaycan ve İran arasında, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nun geliştirilmesine yönelik bildiri imzalandı.

Bildiriye, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi imza attı.

Hedefler belirlendi

Bildiriye göre, taraflar, koridorun potansiyelinden tam olarak yararlanmak için altyapı ve ulaşım fırsatlarının değerlendirilmesi ve analizinde iş birliği yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

2030'a kadar 3 ülkenin toprakları arasında 30 milyon ton transit ve iki yönlü yük taşımacılık hayata geçirmek için önerilen hedefleri dikkate almaya istekli olunduğu beyanında bulunuldu.

Çalışma grubu kuruluyor

Taraflar, koridorun geliştirilmesi bağlamında kendi ülkeleri üzerinden ulaşım ve transit operasyonları ve prosedürlerinin kolaylaştırılması konularını ele almak üzere ortak çalışma grubu oluşturacak. Bu grup ilk toplantısı bir ay içerisinde gerçekleştirecek.

Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru nedir

Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru, 12 Eylül 2000'de Rusya, İran ve Hindistan arasında imzalanan anlaşmayla kuruldu. Sonraki yıllarda aralarında Azerbaycan ve Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülke daha bu projeye katıldı.

Koridor ile Hindistan'dan Rusya'ya, aynı zamanda Kuzey ve Batı Avrupa'ya giden yüklerin ulaşım sürelerinin azaltılması amaçlanıyor.