Rusya Merkez Bankası faiz artırdı

Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarının faiz açıklamalarına çevrildi. Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, politika faizinin 75 puan baz yükseltildiği açıklandı.

Rusya Merkez Bankası, yönetim kurulu toplantısının sonunda faizin artışı yönünde karar verdi.

FAİZ ORANI 75 BAZ PUAN ARTARAK YILLIK YÜZDE 7,5’E YÜKSELDİ

Rusya Merkez Bankası Yönetim Kurulu'nun faiz oranını 75 baz puan artırarak yıllık yüzde 7,5’e yükselttiği ifade edilen açıklamada, “Bu koşullarda ve yeniden artan enflasyon beklentileri dikkate alındığında, enflasyona ilişkin riskler dengesi önemli ölçüde enflasyon yanlısı risklere doğru kaymaktadır. Bu, enflasyonun hedeften yukarı doğru daha uzun süre sapmasına neden olabilir.” ifadeleri kullanıldı.

BANKA’NIN FAİZ KARARI PİYASA TAHMİNLERİNİN ÜSTÜNDE KALDI

Merkez Bankası’nın kararının, piyasa tahminlerinin üstünde olduğu belirtiliyor. Bunun nedeni olarak Merkez Bankası’nın tahmininden önemli ölçüde daha yüksek olan enflasyon dinamikleri gösteriliyor.