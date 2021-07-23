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- Rusya Merkez Bankası politika faizini artırdı
Rusya Merkez Bankası politika faizini artırdı
Rusya Merkez Bankası daha önce de faiz artırımına gideceğinin sinyallerini vermişti. Bankadan yapılan açıklamada politika faizinin 100 puan yükseltildiği ve 6,5'e yükseltme kararı aldığını duyurdu.
- AA
- 23.07.2021 - 15:49
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilerek faizin artışı yönünde karar verildiği duyuruldu.
FAİZ ORANI ENFLASYONUN ARTMASI ENDİŞESİ İLE YAPILDI
Enflasyon risklerinin artması nedeniyle faiz oranının, 100 baz puanlık artışla yüzde 6,5'e çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, Rus ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde koronavirüs salgını öncesi hacmine ulaşabildiği ve tüketici ile yatırım talebinin büyüdüğüne vurgu yapıldı.
"İLAVE FAİZ ARTIŞI GEREKEBİLİR"
Ülke ekonomisinin toparlanma sürecinde, enflasyonun düşürülmesinin planlandığı belirtilen açıklamada, gelecek toplantılarda da ilave faiz artışının gerekli olabileceği kaydedildi.