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Rusya Merkez Bankası politika faizini artırdı

Rusya Merkez Bankası politika faizini artırdı

Rusya Merkez Bankası daha önce de faiz artırımına gideceğinin sinyallerini vermişti. Bankadan yapılan açıklamada politika faizinin 100 puan yükseltildiği ve 6,5'e yükseltme kararı aldığını duyurdu.