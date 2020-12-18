Rusya Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı

Rusya Merkez Bankası, 2020’nin son toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4,25 seviyesinde sabitledi.

Rusya Merkez Bankası, yaptığı açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle küresel risklerin arttığına işaret ederek, ekonominin bu yıl yüzde 4 küçülmesinin beklendiği kaydedildi.

KARAR ENFLASYON RİSKİ DEVAM ETTİĞİ İÇİN ALINDI

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, enflasyon riskinin devam etmesi üzerine politika faizinin sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, Rusya’da enflasyonun 2020’de yıllık yüzde 4,6 ila 4,9 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtildi.

2015’in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, temmuz ayında politika faizini yüzde 4,25’e kadar düşürmüştü.