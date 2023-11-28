Rusya Merkez Bankası'ndan döviz kararı! Piyasadaki işlemlere tekrar başlanacak

Çatışmalar hız kesse de Rusya-Ukrayna gerginliği sürmeye devam ediyor.
Bu savaş, Avrupa'nın uyguladığı yaptırımlarla Rusya'nın ekonomisine oluumsuz yansıdı.
Rusya Merkez Bankası, rubledeki değer kaybı nedeniyle 10 Ağustos’ta döviz alımını durdurmuştu.
Rusya Merkez Bankası döviz piyasasındaki işlemlere tekrar başlanacağını belirterek, tarih verdi.
Döviz işlemlerine Ocak 2024’ten itibaren başlanacak
Rusya Merkez Bankası, Ulusal Refah Fonuyla bağlantılı iç piyasadaki döviz işlemlerine Ocak 2024’ten itibaren tekrar başlayacağını duyurdu.
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Ocak 2024’ten itibaren iç piyasada döviz piyasasındaki işlemlere devam edileceği belirtildi.
Döviz işlemleri Ulusal Refah Fonu'na yönelik olacak
Döviz işlemlerinin Ulusal Refah Fonu'na yönelik olacağına işaret edilen açıklamada şu bilgi aktarıldı:
Döviz piyasasındaki işlemler Ulusal Refah Fonuna ekleme yapılması ve fonun harcanmasına yönelik olacak.
Gelirler azalınca fon devreye giriyor
Rusya’nın bütçe kurallarına göre, petrol ve doğalgaz gelirleri azalınca Ulusal Refah Fonu'ndan döviz satışı, gelirler artınca döviz alımı yapılıyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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