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Rusya Merkez Bankası'ndan döviz kararı! Piyasadaki işlemlere tekrar başlanacak

Rusya Merkez Bankası'ndan döviz kararı! Piyasadaki işlemlere tekrar başlanacak Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'ya yönelik yaptırımlar, ülkenin ekonomisinin dengesini bozdu. Rusya, Merkez Bankası, gelişmelere göre yeni kararlar alarak para politikasında sık sık değişikliklere gidiyor.