Euro
15.58
-0.43%
Dolar
14.21
0.71%
Altın
899.24
2.28%
Borsa
1991
-1.61%
Bitcoin
564.871
-5.61%
BTXN Coin
37.13
-0.02%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    Rusya, Türkiye dahil 9 ülkeden sebze ithalatını artırıyor

    Rusya Gıda Güvenliği Kurumundan (Rosselkhoznadzor) yapılan açıklamada, 9 ülkeden sebze ithalatının artırılacağı belirtildi.
    • AA
    • 04.03.2022 - 23:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya, Türkiye dahil 9 ülkeden sebze ithalatını artırıyor

    Rusya, Ukrayna'yı işgali sonrası Batılı ülkelerin ekonomik yaptırımlarını hafifletebilmek için, yaptırım kararı almayan ülkelerden ithalatını artırma kararı aldı.

    Türkiye'den ilave domates, biber, kabak ve patlıcan ithal edileceğine işaret edilen açıklamada, "İlgili ülkelerin tüm topraklarından, önceki ithalat kısıtlamalarının kaldırılarak sebze ithalatına devam edilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

    TÜRKİYE DAHİL 9 ÜLKE

    Rosselkhoznadzor tarafından yayımlanan listede, Türkiye'nin yanı sıra, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Mısır, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan bulunuyor.

    Rusya, Türkiye dahil 9 ülkeden sebze ithalatını artırıyor #1


    İlginizi Çekebilir

    Gedson Fernandes: Galatasaray'a gelmeyi çok istedim
    Transfer dosyası

    Gedson Fernandes: Galatasaray'a gelmeyi çok istedim

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar, Kriptodaki Açığı Buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar, Kriptodaki Açığı Buldu!

    Karadeniz'deki 'esrarengiz kazaların' sebebi araştırılıyor
    3. Sayfa

    Karadeniz'deki 'esrarengiz kazaların' sebebi araştırılıyor

    Görüş Bildir