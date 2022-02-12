Rusya-Ukrayna gerilimi akaryakıt fiyatlarına yansıyacak

Rusya-Ukrayna gerilimi petrol fiyatlarına yansıdı. Bu gerilimden borsalar etkilendi ve altının onsu da yükseldi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da "Çin Olimpiyatları" bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söyledi. Avrupa Birliği (AB) yetkilileri de zorunlu olmayan personele Ukrayna'yı terk etmeleri çağrısında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ordusuna, 22 Şubat'ta "Ukrayna'ya gir" emri vereceği söylentileri küresel piyasaları endişeye sürüklediği için tüm emtialarda fiyat artışları yaşandı.

DONBAS OLAYLARI TIRMANDIKÇA AKARYAKIT FİYATLARININ YÜKSELECEĞİ ENDİŞESİ ARTTI

Petrol fiyatları 2014'ün sonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Donbas olayları kızışırken özellikle pompa fiyatlarının daha da yükselmesinden korkuluyor.



PETROL FİYATLARINDAKİ ARTIŞ YÜZDE 4'Ü GEÇTİ

Petrol fiyatları, Ukrayna ile Rusya arasında artan tansiyonun ardından yüzde 4'ün üzerinde yükseliş gösterdi. Altın fiyatları da artan enflasyon endişeleri sonrası artış gösterdi.





PETROLÜN VARİLİ 95,13 DOLAR OLDU

Brent petrolün varili, Türkiye saatiyle 00.10 itibarıyla yüzde 4,11 artışla 95,13 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 4,5 yükselişle 93,95 dolardan alıcı buldu.

KÜRESEL PETROL TALEBİ ARTACAK

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) son raporunda petrol piyasalarının sıkı olduğuna işaret edildi. IEA'nın ocak ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"nda, küresel petrol talebinin 2022'de geçen yıla göre günlük 3 milyon 227 bin varil artışla yaklaşık 100 milyon 600 bin varil olmasının beklendiği aktarıldı.





ALTININ ONS FİYATI ARTIŞ GÖSTERDİ

ABD'de enflasyonun beklentileri aşması sonrası yüzde 2,05 ile Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,92 seviyelerine geriledi. Artan enflasyon endişelerinin ardından artış gösteren ve yatırımcılar tarafından "güvenli liman" olarak değerlendirilen altının ons fiyatı da yüzde 1,47 artarak 1.864 dolar seviyesine yükseldi.