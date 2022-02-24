Rusya Ukrayna savaşı, altın fiyatını fırlattı

Putin, Donbas'a askeri harekat başlatınca dünyada ve iç piyasalarda yukarı yönlü hareketlilik başladı. İlk refleks olarak gram altın 840 liradan 864 liraya yükseldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını ilan etti.

Piyasalar uzun süredir Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlikle negatif seyir izliyordu. Soğuk savaşın sıcak savaşa dönüşmesi beklendiği gibi altın fiyatlarına etki etti.

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları sabah saatlerinde şöyle.

Gram altın: 864 lira

Çeyrek altın: 1.428 lira

Cumhuriyet altını: 5 bin 718 lira

22 ayar bilezik gramı: 2 bin 858 lira

Yarım altın: 2 bin 858 lira

Reşat altın: 5 bin 704 lira