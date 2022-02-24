Rusya-Ukrayna savaşı dövizin yönünü değiştirdi

Euro dolar karşısında geriledi. Rus Rublesi iki yılın dip seviyesini gördü. Dolar/TL ise 14,2191 liradan işlem görüyor.

Putin'in Ukrayna'nın Donbas bölgesine askeri operasyon başlatmasının ardından ruble iki yılın dip seviyesi yakınlarında seyrederken, sterlin bir haftanın uzun bir sürenin en düşük seviyesine, Bitcoin ise bir ayın en düşük seviyesine geriledi.

EURO, DOLAR VE YEN KARŞISINDA GERİLEDİ

Euro güvenli liman olarak görülen dolar karşısında üç haftanın dip seviyesine gerilerken, daha riskli görülen Avustralya doları, Rusya'nın Ukrayna'yı her an tam kapsamlı bir şekilde işgal edebileceği endişeleriyle geriledi.

Euro yüzde 0,35 düşerek, 3 Şubat'tan bu yana görülen en düşük seviye olan 1.1265 dolara geriledi. Güvenli liman olarak diğer bir para birimi olan yen karşısında ise yüzde 0,48 gerileyerek 129,40 yenden işlem gördü.

RUBLE DÜŞÜŞ EĞİLİMİNİ SÜRDÜRDÜ

Ruble, Mart 2020'den bu yana görülen en düşük seviyenin yakınlarında seyretti ve en son 81,1505 seviyesini gördü. Sterlin, yüzde 0,17 düşerek 15 Şubat'tan bu yana görülen en düşük seviye olan 1,3522 dolara geriledi.

Dolar endeksi yüzde 0.28 artarak, 1 Şubat'tan bu yana ilk kez 96.451 seviyesini gördü.

DOLAR/TL 14,2191

Haber yayına hazırlanırken dolar 14,2191 lira, euro 16,0948 lira ve sterlin ise 19,1978 lirada seyrediyor. Ruble ise 0,1619 liradan işlem görüyor. Ayrı zamanda dolar/ruble paritesi yüzde 7,3 düşüşle 87,63'te.